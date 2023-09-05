Два многоквартирных дома и школа повреждены обстрелом в Кировском районе Донецка

Последствия обстрела Кировского района, улица Туполева. Фото: ТГ/Кулемзин

Многоквартирные дома и школа получили повреждения в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск утром 5 сентября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что помимо этого пострадали гражданские автомобили.

- В Кировском районе по улице Туполева пострадали 2 многоквартирных дома, остекление школы № 115, автомобили, - проинформировал градоначальник.

Сообщается также, что в результате обстрелов были ранены мирные люди - мужчины 1967 и 2001 годов рождения, женщина 1973 года рождения и неизвестная женщина, анкетные данные которой устанавливаются.

По информации мэра, с ночи территория Донецка восемь раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов города украинские войска выпустили 20 снарядов калибром 155 мм и 6 ракет из РСЗО.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские войска за сутки повредили 18 домов и 9 гражданских объектов в ДНР

Под огнем ВСУ 4 сентября оказались шесть населенных пунктов Донецкой Народной Республики (подробнее)