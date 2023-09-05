ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО и 18 натовских снарядов

Последствия обстрела Кировского района Донецка, улица Туполева. Фото: ТГ/Кулемзин

Утром 5 сентября под массированный артобстрел ВСУ попала столица Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Донецка Алексей Кулемзин.

- Кировский и Киевский районы нашего города под обстрелом! – проинформировал он.

Градоначальник опубликовал кадры последствий обстрела улицы Туполева в Кировском районе. Там зафиксированы многочисленные повреждения многоквартирных домов и гражданских автомобилей. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

Тем временем в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнили, что обстрел Донецка ведется украинскими войсками сразу с нескольких направлений. Со стороны подконтрольных ВСУ Нетайлово, Кураховки, Орловки и Семеновки с начала суток по городу были выпущены шесть ракет из РСЗО и восемнадцать снарядов натовского образца калибром 155 миллиметров.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повреждены жилые дома в районе магазина «Изумруд» и парка кованных фигур: Последствия обстрела ВСУ центра Донецка 4 сентября 2023

ВСУ выпустили более десятка натовских снарядов по центру Донецка 4 сентября 2023 года (подробнее)