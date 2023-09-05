В ДНР с начала 2023 года открыли 15 отделений МФЦ

15 отделений МФЦ открылись в ДНР с начала года. Фото: МФЦ ДНР

В Донецкой Народной Республике с начала 2023 года открыли 15 отделений многофункционального центра, всего их – 38. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- Только с начала этого года открыты 15 новых отделений. На очереди - еще 3. Благодарю регионы, которые активно включились в ремонт, благоустройство и оснащение офисов МФЦ на подшефных территориях, - написал в телеграм-канале премьер-министр Республики.

Евгений Солнцев добавил, что регионы-шефы помогали обучать сотрудников. Он подчеркнул важность многофункциональных центров в ДНР, так как в офисе можно получить множества различных государственных услуг, экономя время и силы.

Напомним, что Амурская область завершила реконструкцию многофункционального центра в Амвросиевке. Регион-шеф в короткие строки завершил капитальный ремонт объекта.

Кроме того, специалисты из Хабаровского края заканчивают ремонт многофункционального центра в Дебальцево. Сейчас регион-шеф проводит отделочные работы здания.

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