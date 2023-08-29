Амурская область завершила реконструкцию МФЦ в Амвросиевке. Фото: t.me/Lyzov_amvrosievka

Амурская область завершила реконструкцию многофункционального центра в Амвросиевке. Регион-шеф в короткие строки завершил капитальный ремонт объекта. Об этом сообщил глава Амвросиевского района Игорь Лызов.

- Грамотный подход к делу представителей шеф-региона и умелые руки строителей позволили произвести капитальный ремонт здания, начиная демонтажными и черновыми работами, заканчивая благоустройством территории в короткие сроки, - написал в телеграм-канале Лызов.

Он добавил, что ранее жителям Амвросиевского района приходилось обращаться в разные инстанции и органы власти для получения государственных услуг. Теперь после завершения ремонтно-восстановительных работ многофункционального центра значительно облегчит населению процесс оформления различных видов документов.

Напомним, что Владимирская область проводит ремонтные работы в здании будущего многофункционального центра в Докучаевске. Регион-шеф уже выполнил большой объем работ на объекте.

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