В МФЦ ДНР стала доступна услуга отказа от сбора биометрии

В МФЦ ДНР появилась возможность отказаться от сбора биометрических данных (архивное фото). Фото: МФЦ ЛНР

В отделениях МФЦ Донецкой Народной Республики стала доступна новая госуслуга — отказ от сбора и размещения биометрических персональных данных. Услугу окажут за один рабочий день. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

— Согласно Федеральному закону 572-ФЗ, обработка биометрических персональных данных возможна только в Единой биометрической системе (ЕБС). ЕБС – государственная система, которая защищена по самым высоким требованиям ФСБ России и ФСТЭК России. Каждый человек может отказаться от обработки данных либо, наоборот, позволить использовать их для подтверждения личности, — заявили в ведомстве.

Чтобы воспользоваться новой услугой в отделениях МФЦ ДНР, необходимо предоставить пакет документов. Среди них — паспорт гражданина России, СНИЛС и документ, удостоверяющий место прописки (отметка в паспорте РФ, свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории ДНР).

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Республика Бурятия планирует построить два МФЦ в Старобешевском районе ДНР

В городах Комсомольское и Новый Свет Старобешевского района ДНР регион-шеф построит два МФЦ (подробнее)