Ямал предал в больницу Волновахи новый цифровой маммограф. Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО

Ямало-Ненецкий автономный округ предал в больницу Волновахи новый цифровой маммограф. Об этом сообщает департамент здравоохранения ЯНАО.

- Местные жительницы уже записались на обследование. Оно обязательно для женщин от 40 лет при прохождении профосмотров и диспансеризации, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что бригада врачей из Ямала за два месяца обследовали почти три тысячи жителей Волновахи. Принимают пациентов в обновленной городской больнице, которую также восстановили строители из Ямала. Благодаря своевременному осмотру онкологию удалось выявить у 12 пациентов — их направили на лечение в профильные федеральные центры Донецка по ОМС Медики каждый выходные выезжает к маломобильным и пожилым жителям Волновахского района.

Напомним, что с начала июля ямальские врачи активно помогают своим коллегам из Волновахи. Доктора работают вместе в современном медицинском комплексе, возведенном строителями региона-шефа.

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