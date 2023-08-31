Врачи из Ямала за два месяца обследовали почти три тысячи жителей Волновахи

Бригада врачей обследует жителей Волновахского района и направляет их к профильным специалистам. Фото: пресс-служба Правительства ЯНАО

Бригада медиков из Ямала за два месяца обследовали почти три тысячи жителей Волновахи. Благодаря своевременному осмотру онкологию удалось выявить у 12 пациентов — их направили на лечение в профильные федеральные центры Донецка по ОМС. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

— Сейчас в подшефном регионе работают девять ямальских медиков: два терапевта, кардиолог, акушер-гинеколог, ортопед-травматолог, рентгенолог и два лаборанта, невролог. Врачи проводят профилактические осмотры и диспансеризацию. В комплексное обследование входит ЭКГ, рентген, лабораторные исследования крови, — заявили в пресс-службе.

В Правительстве региона-шефа добавили, что бригады врачей каждый выходные выезжает к маломобильным и пожилым жителям Волновахского района. Врачи помогают с восстановлением документов на получение или продление группы инвалидности. Принимают пациентов в обновленной городской больнице, которую также восстановили строители из Ямала.

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