Доктора принимают пациентов в современном медицинском комплексе, возведенном ямальскими строителями. Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО

Ямальские врачи с начала августа обследовали более 300 жителей Волновахи. В город приехали пятеро медиков, среди которых терапевты, невролог, травматолог и акушер-гинеколог. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

- Ямальские медики обследовали в августе 311 жителей Волновахи. Доктора принимают пациентов в современном медицинском комплексе, возведенном ямальскими строителями. В новом медучреждении есть все для работы: станция переливания крови, лаборатории, отделение реанимации, операционные, рентген-служба, - отметили в ведомстве.

Напомним, что с начала июля ямальские врачи активно помогают своим коллегам из Волновахи. В прошлом месяце специалистам удалось принять более 400 пациентов.

Сейчас это уже вторая группа врачей, которая приехала помогать жителям Волновахи. Предыдущая бригада прибыла в город 3 июня. За все время работы медицинскую помощь получили порядка 1000 жителей Волновахского района.

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