В Волноваху отправилась очередная группа врачей из Ямала

Врачи будут работать в современной больнице, которую отремонтировали строители из региона-шефа. Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Волноваху отправилась очередная бригада медработников из Ямало-Ненецкого автономного округа. В город приехали доктора общего профиля и узкие специалисты, среди которых терапевты, невролог, травматолог и акушер-гинеколог. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

— Коллеги будут оказывать различные виды медицинской помощи — проводить диагностику, подбирать лечение при острых и хронических заболеваниях, оказывать неотложную помощь. Ямальские специалисты трудятся в современном, оснащенном медучреждении: ранее больницу в Волновахе возвели северные строители по распоряжению губернатора Дмитрия Артюхова, — добавили в ведомстве.

Это уже вторая группа врачей, которая приехала помогать жителям Волновахи. Предыдущая бригада прибыла в городе 3 июня. В департаменте подчеркнули, что за это время медпомощь получили порядка 1000 жителей Волновахского района.

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