В ДНР не остановили досрочное голосование из-за обстрелов ВСУ

Жители региона выбирают будущее без падающих на них кассет Фото: Александр ИВАНОВ

В ДНР не остановили досрочное голосование из-за обстрелов Республики со стороны ВСУ. Ситуация находится под контролем. Об этом заявил глава избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий.

- Мы контролируем ситуацию, держим руку на пульсе, работаем с силовым блоком. Были жертвы, большое количество жертв, но процесс голосования не был остановлен. Очередной варварский обстрел жилых кварталов, травмированы и погибли гражданские люди, ни в чем не повинные. Выборы идут, мы выбираем будущее, и я уверен, в этом будущем не будет падающих кассет, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что число раненых под обстрелами ВСУ 1 сентября мирных жителей ДНР увеличилось до 20. В День знаний в Донецкой Народной Республике погиб один и были ранены два ребенка.

Кроме того, под огнем ВСУ в Киевском районе Донецка оказались сотрудники выездной группы избиркома ДНР. Мобильная группа переждала обстрел на подземной парковке ТРЦ «Донецк-сити», который в этот день подвергся варварским ударам со стороны украинских войск.

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