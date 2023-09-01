При обстреле ВСУ Донецка погибла 6-летняя девочка, еще более 10 человек - ранены

С самого утра ВСУ обстреливают территорию Донецкой Народной Республики. Украинские боевики ведут огонь из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Стреляют – по жилым кварталам.

- 1 сентября – праздник у детей. А эти сволочи, ВСУ, стреляют по районам, где побольше людей, специально делают это, ведь у них цель такая – принести боль простым людям, - говорит жительница Червоногвардейского района Макеевки (граничит с Киевским районом Донецка, который также находится под ежедневными обстрелами) Светлана Ефименко. – Сегодня у нас досрочное голосование было, к подъездам приходили члены комиссий, мы голосовали, а недалеко ложились снаряды со свистом.

Днем ВСУ активизировали обстрелы Республики, и в час-пик – в 13.14 - атаковали центральный район Донецка 15 ракетами РСЗО. Под обстрелам оказался торгово-развлекательный центр «Донецк-Сити» и Шахтерской площади.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил о прямом попадании украинского снаряда в здание ТРЦ, а также сообщил о повреждении хозпостроек и жилых домов.

- В результате обстрела Киевского района произошло прямое попадание в здание ТРЦ «Донецк-сити», повреждены также хозяйственные помещения. В частных домовладениях на улице Артема и Коминтерна повреждены остекление и газовая труба, - заявил мэр города.

В СЦКК ДНР заявили, что по предварительным данным, более десяти человек пострадали.

- Среди пострадавших - тяжелораненый ребенок 6 лет. К сожалению, число жертв может увеличиться, - сообщили в СЦКК.

Позже в ведомстве сообщили, что ребенка спасти не удалось - девочка погибла.

Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела поселка Гольмовский в Никитовском районе города был ранен 10-летний ребенок.

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