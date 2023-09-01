Выездная группа избиркома ДНР попала под обстрел ВСУ в центре Донецка

В столице ДНР члены избирательной комиссии попали под обстрел Фото: Александр ИВАНОВ

Сотрудники выездной группы избиркома ДНР оказались под огнем ВСУ во время работы в Киевском районе Донецка. Об этом сообщил глава избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий.

Он уточнил, что члены мобильной группы переждали обстрел на подземной парковке.

- Слава Богу, на тот момент подвернулся паркинг «Донецк-сити», там переждали. Переждали и поехали дальше, - рассказал глава избирательной комиссии ДНР.

По словам Высоцкого, избежать жертв среди участников группы удалось благодаря подсказке сопровождавших их военнослужащих и быстрой реакции на происходящее.

Напомним, 31 августа в Донецке стартовало досрочное голосование по выборам депутатов Народного Совета ДНР. Досрочное голосование по выборам депутатов парламента для избирателей, проживающих в труднодоступных местах, продлится до 7 сентября.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР не выявили нарушений в первый день досрочного голосования

Досрочное голосование по выборам депутатов парламента и в органы местного самоуправления продлится в ДНР до 7 сентября 2023 года (подробнее)