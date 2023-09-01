Выездная группа избиркома ДНР попала под обстрел ВСУ в центре Донецка

В столице ДНР члены избирательной комиссии попали под обстрел
Фото: Александр ИВАНОВ
Сотрудники выездной группы избиркома ДНР оказались под огнем ВСУ во время работы в Киевском районе Донецка. Об этом сообщил глава избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий.
Он уточнил, что члены мобильной группы переждали обстрел на подземной парковке.
- Слава Богу, на тот момент подвернулся паркинг «Донецк-сити», там переждали. Переждали и поехали дальше, - рассказал глава избирательной комиссии ДНР.
По словам Высоцкого, избежать жертв среди участников группы удалось благодаря подсказке сопровождавших их военнослужащих и быстрой реакции на происходящее.
Напомним, 31 августа в Донецке стартовало досрочное голосование по выборам депутатов Народного Совета ДНР. Досрочное голосование по выборам депутатов парламента для избирателей, проживающих в труднодоступных местах, продлится до 7 сентября.
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