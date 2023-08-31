В Донецке стартовало досрочное голосование (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке стартовало досрочное голосование по выборам депутатов Народного Совета и Донецкого городского совета первого созыва. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- В Донецке стартовало досрочное голосование по выборам депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики и Донецкого городского совета первого созыва, - написал в телеграм-канале мэр города.

Отметим, что голосование в труднодоступных местах продлится до 7 сентября. Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. В ДНР будут избраны 90 депутатов, а также депутаты советов 21 городского муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.

Проголосовать можно по российскому паспорту, паспортам ДНР и Украины (с отметкой о регистрации на территории Республики до 30 сентября 2022 года). Также можно предоставить временное удостоверение взамен военного билета, временное удостоверение личности гражданина России, выдаваемое на период оформления российского паспорта.

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