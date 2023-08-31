Мэр Донецка Кулемзин возложил цветы к месту гибели Александра Захарченко в Донецке

Цветы к месту гибели Александра Захарченко возложил мэр Донецка Алексей Кулемзин и представители администрации. Фото: Кулемзин/ТГ

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин возложил цветы к месту гибели первого Главы ДНР Александра Захарченко.

— Ровно пять лет назад, 31 августа 2018 года, Его не стало...Александр Захарченко. Батя, — поделился Алексей Кулемзин.

Ранее память Александра Захарченко почтил врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, Захарченко был простым, жизнерадостным, смелым, грозным для врага. Глава Правительства Республики подчеркнул, что первый Глава региона был народным лидером, ставшим символом Донбасса, поэтому многие люди воспринимают его смерть как личную трагедию.

Напомним, что Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецке. Погиб также его телохранитель, ранения получили 12 человек. Ранее СК РФ по ДНР завершили расследование дела о гибели Александра Захарченко.

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