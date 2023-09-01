Число раненых под обстрелами ВСУ 1 сентября мирных жителей ДНР увеличилось до 20

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число мирных жителей ДНР, раненых от обстрелов ВСУ 1 сентября, увеличилось до 20 человек. Такую информацию обнародовал в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что при обстреле Киевского района Донецка погибла девочка 2016 года рождения.

- Двадцать мирных жителей, в том числе девочка 2013 года рождения и парень-подросток 2008 года рождения, получили ранения в Донецке, Александровке, Волновахском районе, Горловке. Тяжело ранены мужчина 1944 года рождения и женщина 1980 года рождения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, - заявил Пушилин.

Сообщается также, что в результате обстрелов в Донецкой Народной Республике повреждены 33 жилых дома и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Всего за прошедший день, 1 сентября, регион подвергся украинским обстрелам 38 раз. Противник выпустил по нему 146 снарядов с применением реактивной и ствольной артиллерии, в том числе зажигательных и кассетных.

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