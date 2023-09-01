Школьники из Ясиноватой отправятся на учебу в Челябинскую область (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Челябинскую область на учебу отправятся более 50 школьников из Ясиноватой из-за сложной военной обстановки в городе. Об это ДАН сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
- У нас школы очно работать не будут по понятным причинам. И мы запустили программу по отправке наших детей на учебу в Челябинскую область, - отметил глава города.
Дмитрий Шевченко добавил, что в Ясиноватой сформирован список из порядка 50 школьников, чьи родители согласились отправить детей на учебу в Челябинскую область. Выезд группы ожидается в начале сентября.
Напомним, что ко Дню знаний специалисты из Забайкальского края и Республики Бурятия закончили ремонт в Старобешевской школе. Регионы-шефы отремонтировали столовую и спортивный зал.
Кроме того, школы Донецка в День знаний открыли двери для более чем 40 тысяч учеников. Педагоги подготовили для школьников образовательные и воспитательные мероприятия.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР «Единый заказчик» восстановил более 30 объектов образований ко Дню знаний
С 1 сентября в отремонтированных образовательных учреждениях смогут начать учиться 20 тысяч детей и студентов из ДНР (подробнее)