Школьники из Ясиноватой отправятся на учебу в Челябинскую область (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Челябинскую область на учебу отправятся более 50 школьников из Ясиноватой из-за сложной военной обстановки в городе. Об это ДАН сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

- У нас школы очно работать не будут по понятным причинам. И мы запустили программу по отправке наших детей на учебу в Челябинскую область, - отметил глава города.

Дмитрий Шевченко добавил, что в Ясиноватой сформирован список из порядка 50 школьников, чьи родители согласились отправить детей на учебу в Челябинскую область. Выезд группы ожидается в начале сентября.

Напомним, что ко Дню знаний специалисты из Забайкальского края и Республики Бурятия закончили ремонт в Старобешевской школе. Регионы-шефы отремонтировали столовую и спортивный зал.

Кроме того, школы Донецка в День знаний открыли двери для более чем 40 тысяч учеников. Педагоги подготовили для школьников образовательные и воспитательные мероприятия.

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