Школы Донецка 1 сентября приняли более сорока тысяч учеников

Школы Донецка приняли более трех тысяч первоклассников в 2023 году (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Школы Донецка в День знаний открыли двери для более чем 40 тысяч учеников. Педагоги подготовили для школьников образовательные и воспитательные мероприятия. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— Школы Донецка открыли сегодня свои двери более чем для 40 тысяч детей города. Большую школьную семью пополнили 3442 первоклассника. Педагогами подготовлены для ребят мероприятия, как по образовательным программам, так и по воспитательной работе. Поздравляю всех детей, их родителей и педагогов с началом учебного года и Днем Знаний! — отметил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что администрация региона-шефа Москвы передала маленьким дончанам памятные подарки.

Ранее жителей ДНР с Днем знаний поздравил врио Главы Республики. Денис Пушилин пожелал, чтобы этот год был самый обычным учебным годом, без происшествий и неожиданностей.

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