«Пусть этот год будет самым обычным учебным годом»: Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем знаний

1 сентября часть школ в ДНР начнет работу в очном формате (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР поздравил родителей, учеников и учителей, а также всех жителей Республики с Днем знаний. Денис Пушилин пожелал, чтобы этот учебный год был самым обычным, без каких-либо происшествий и неожиданностей. 1 сентября часть школ в Республике начнет работу в очном формате, часть — останется на дистанционной форме из соображений безопасности.

— Каков бы ни был формат обучения, я уверен: увлекательное путешествие в Страну знаний состоится. Для этого сделано очень многое: есть прекрасные учебники и программы по российским стандартам, наглядные пособия, спортивный инвентарь, в школьные библиотеки поступает художественная литература на средства, выделенные Президентом России Владимиром Путиным. Преподаватели повышают свою квалификацию, в образовательных учреждениях идет постоянный процесс улучшения условий для обучения наших детей, — заявил глава региона.

Денис Пушилин выразил признательность учителям и родителям за терпение, постоянное внимание к процессу учебы и преданности своему делу. Школьникам глава Республики пожелал вооружиться знаниями, что сделает их во стократ сильнее.

— Пусть этот год будет самым обычным учебным годом, без каких-либо происшествий и неожиданностей. Но продуктивным, увлекательным и познавательным для каждого из вас! С Днем знаний! — добавил Пушилин.

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