Как будет проходить обучение в школах ДНР: ответы на главные вопросы

Первоклассникам к новому учебному году раздали рюкзаки с канцелярскими принадлежностями

Накануне учебного года в Республике прошел августовский педсовет. Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова рассказала, как пройдет обучение в регионе.

Министр отметила, что по результатам социологических опросов наибольшее количество родителей выразили неудовлетворенность дистанционным образованием в значительной части школ.

— Мы проработали с каждым родителем и директором школы, и создали условия для очного и комбинированного обучения с применением дистанционных образовательных технологий, - отметила Ольга Колударова. — Со школьниками, чьи родители выбрали очный формат обучения в школах Донецка, Макеевки, Докучаевска, Дебальцево и других в течение сентября будут проведены интенсивные тренировки по эвакуации, в том числе с представителями службы МЧС.

Министр отметила, что дистанционное обучение будет сохранено в Горловке, Ясиноватой и частично в Донецке и Макеевке.

— С родителями обучающихся в Горловке и Ясиноватой проработан вопрос вывоза детей на очное обучение в другие города. На данный момент таких желающих — 65 человек. Всем предложены места для обучения в школах в безопасном районе и проживание в школах-интернатах, — добавила руководитель ведомства.

Важным фактором повышения качества общего образования является оснащение образовательных организаций, создание в них современных условий для обучения.

Ольга Колударова отметила, что важной задачей современного образования является формирование устойчивой гражданской позиции и навыков самоуправления. Поэтому, как и в минувшем учебном году, продолжится уже сложившаяся традиция начала учебной недели с церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна России и Донецкой Народной Республики, а также реализация программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном».

УЧИТЕЛЯ РАДЫ ВИДЕТЬ ДЕТЕЙ

Директор гимназии №6 города Донецка Альбина Афенченко рассказала «КП», что школа полностью готова к проведению учебного года.

Директор гимназии №6 города Донецка Альбина Афенченко

— В этом учебном году у нас есть возможность проводить обучение в одной из двух форм обучения. Была интересна реакция родителей: 60 процентов родителей (320 человек) выбрали для своих детей очную форму обучения. Для родителей я провела видеоконференцию, объяснила все, чтобы родители, которые выбрали дистанционную форму обучения — не переживали, ведь качество образования будет на должном уровне, — говорит Альбина Альбертовна. — Также рассказала, что в нашей школе мы будем обеспечивать безопасность детей. Школа 1957 года, поэтому у нас есть полноценное укрытие и глухие коридоры. В школе ученики будут проводить не более четырех часов, так как организовать питание — пока невозможно. Поэтому некоторые предметы будем переводить в дистанционный формат.

Директор гимназии говорит, что в образовательном учреждении есть видеонаблюдение, тревожная кнопка, будут организованы дежурства.

— Дети два года сидят на дистанционном обучении, дальше уже некуда, поэтому будем пробовать. Ведь мы, учителя, очень рады видеть детей, ведь это наше призвание. Меня переполняют положительные эмоции, — говорит директор.

ДОЛЖНОСТЬ СОВЕТНИКА ПО ВОСПИТАНИЮ ВАЖНА

Гимназия №6 выиграла всероссийский грант по патриотическому воспитанию. Проект гимназии — «Патриотический десант» уже активно реализуется.

Проект гимназии №6 города Донецка — «Патриотический десант» — уже активно реализуется

— Мы ездим по городам России, проводим встречи с учителями, школьниками, даем рекомендации, как воспитывать истинных патриотов, рассказываем, какая у нас ситуация. Уже были в Саратове, Геленджике, Новороссийске, планируем в Кузбасс, Люди аплодируют со слезами на глазах, — рассказывает Альбина Альбертовна.

Проект гимназии №6 города Донецка — «Патриотический десант» — уже активно реализуется

— В вашей гимназии уже введена должность советника по воспитанию?

— 1 сентября 2022 году у нас была введена эта должность. Как пилотный проект. Это классная идея, должность, это должность молодых, инициативных. У меня эту должность занимает выпускница педагогического колледжа. Она работает с учащимися на высоком уровне, создает проекты, даже когда были в дистанте. Регулярно, раз в неделю, мы проводим онлайн встречи с учениками, приглашаем известных людей — это очень интересно.

БУДУТ ПРОВОДИТЬ ТРАНСЛЯЦИИ УРОКОВ

В макеевской школе №22 имени Маршала Сергеева Игоря Дмитриевича в этом году также планируется возможность очного обучения.

— К учебному году готовы. Нам делают крышу — около 1600 квадратных метров – для нас это самое главное. Выходим в очном режиме. Мы тоже провели анкетирование родителей, процентов 70 — за очное обучение, поэтому будем комбинировать, — рассказывает директор школы Оксана Красноносова. — Рассматриваем возможность трансляции очного урока. У нас есть убежище, постройка старая, стены толстые, есть коридоры без окон. Желание работать у учителей огромное, но и ответственность тоже большая. Будут тренировки –— будет отрабатывать вопросы безопасности, эвакуации в бомбоубежище.

Среди учителей, которые в этом году будут преподавать впервые — Никита Никитин. Выпускник политехнического колледжа будет вести физическую культуру в макеевской школе №22.

— Учителем буду первый год, подготовлен хорошо. Думаю, что все пройдет так, как должно, не переживаю, — говорит Никита. — Буду говорить с детьми, передавать опыт.

Когда началась Специальная военная операция, Никита встал на защиту Родины. Спустя девять месяцев был демобилизован и продолжил обучение.

— Ладить с детьми у меня хорошо получается. Буду транслировать ценности, рассказывать нюансы, которые важны для будущего поколения, объяснять, как важна физкультура для будущего детей, — говорит Никита.

Дети и их родители надеются, что нынешний учебный год пройдет на высоком уровне.

— Надеемся, что дети смогут учиться, получать качественное образование, ведь все условия – ремонт школ, учебники, программы — для этого есть, — говорит жительница Пролетарского района Донецка Светлана Демченко.

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