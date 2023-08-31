Челябинская область восстановила асфальтобетонный завод в Волновахе

В Волновахе начал работать асфальтобетонный завод. Фото: Администрация Волновахского района

Специалисты из Челябинской области восстановили асфальтобетонный завод в Волновахе, который успешно справляется с изготовлением качественного асфальта для ремонта дорог. Об этом сообщает администрация Волновахского района.

- Асфальтобетонный завод в Волновахе получил вторую жизнь благодаря челябинским дорожникам. Приступив к задаче капитального ремонта дорог, строители из Челябинска столкнулись с дефицитом материалов. В связи с этим было принято решение восстановить один из неработающих асфальтобетонных заводов в самой Волновахе, - отмечают в администрации.

Напомним, что специалисты государственного унитарного предприятия «ТИГП» Республики Татарстан под руководством «РКС-НР» восстановили многоквартирный дом в Волновахе. На объекте строителями полностью заменены окна, двери и кровля.

Кроме того, бригада медиков из Ямала за два месяца обследовали почти три тысячи жителей Волновахи. Благодаря своевременному осмотру онкологию удалось выявить у 12 пациентов.

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