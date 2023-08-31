В ДНР доставят 23 школьных автобуса для перевозок обучающихся

В Республике ожидается поставка 23 школьных автобусов. Фото: Правительство ДНР

В Донецкую Народную Республику доставят 23 школьных автобуса для организации бесплатной перевозки обучающихся. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Евгений Солнцев 29 августа 2023 года, который вступает в силу с момента его подписания.

- Правительством урегулированы организационные вопросы, связанные с поставкой в Республику школьных автобусов российского производства. Автобусы вместимостью 21-24 человека приедут в рамках Соглашения между Правительством ДНР и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, - отмечают в правительстве ДНР.

Там добавили, что автобусы будут предназначены для организации бесплатных перевозок обучающихся до образовательных организаций и обратно.

Напомним, ранее в Министерстве образования ДНР сообщали, что в очном формате образовательный процесс начнется в 421 школе, 409 детских садах, 59 колледжах и вузах, 55 организациях дополнительного образования.

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