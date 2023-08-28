Школы и детсады преображаются на глазах в ДНР

Работы в детском саду на завершающей стадии.

Московские специалисты продолжают ремонт нескольких детских садов в Донецке. Полным ходом идут работы в одном из дошкольных учреждений в Пролетарском районе. Здание не реставрировалось с момента постройки.

Садик уже приобрел новый яркий облик, а на территории появились современные детские площадки. Ход работ проинспектировал руководитель донецкой городской администрации Алексей Кулемзин.

Алексей Кулемзин.

- Работы очень масштабные, заменены все системы, заменена кровля, обновлен тепловой контур, заменены окна, завезены мебель, оборудование пищеблока, - говорит Алексей Кулемзин. - В ближайшее время детский сад распахнет свои двери для маленьких дончан.

- Нам уже звонили из садика. С сентября начнут работать дежурные группы, по четыре часа в день, - говорит жительница Пролетарского района Донецка Елена Маркова. - Для нас это очень важно, детям нужно общение в коллективе. На детских площадках это, конечно, происходит, но не в той мере, в которой нужно.

УЧАТ - В ШКОЛЕ

С сентября начнут работать в очном формате большинство школ республики. Всюду идут капитальные ремонты зданий, обновляется мебель, благоустраивается пришкольная территория.

Было/стало. Самарская область ремонтирует школу в городе Снежное.

Значительную часть работ выполняют шефы-регионы. Самарская область ремонтирует школу в городе Снежное.

Строители уже обновили кровлю, заменили инженерные коммуникации: системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электропроводку. Продолжается чистовая отделка помещений.

Было/стало.

- На объекте трудятся 72 человека. Обновленная школа распахнет свои двери 1 сентября этого года, - отметили в Минстрое РФ. - Всего на сегодняшний день в ДНР восстановлено 188 общеобразовательных учреждений.

СОХРАНЯЕМ ИСТОРИЮ

В Мариуполе восстанавливают школу с более чем столетней историей. Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации начали восстановление второго корпуса школы № 21 в Мариуполе, которая имеет вековую историю.

Школу № 21 в Мариуполе ремонтируют капитально.

В центре заводского рабочего поселка располагалось Начальное училище (ныне первый корпус школы № 21) при заводе «Никополь» Мариупольского металлургического общества.

В 1902 году было разрешено преобразовать его в двухклассное министерское училище. По данным Мариупольского краеведческого музея, в училище обучалось 89 человек. В фондах музея имеется чертеж здания с надписью «Проект на постройку каменного здания высшего начального училища при заводе Никополь Мариупольского общества Мариупольского уезда Екатеринославской губернии». Чертеж датирован 1912 годом. Учебное заведение было достроено в 1916 году.

Школа № 21 после восстановления в октябре 1949 года.

- Общая площадь восстанавливаемого здания школы превышает 1000 квадратных метров, обучаться в ней смогут более 300 учеников. К настоящему времени строители восстановили все конструктивные повреждения, а также установили новые окна и кровлю. На всех трех этажах школы ведется отделка внутренних помещений и устройство инженерных сетей. Завершить все ремонтно-восстановительные работы планируется в четвертом квартале текущего года, - отметили в пресс-службе «Единого заказчика».