К 1 сентября готовы! Школы ДНР по максимуму перейдут на обучение в очном формате

Две недели - и сентябрь: скоро прозвенят первые звонки, дети сядут за парты. В большинстве школ Донецкой Народной Республики учебный год начнется в очном формате, но в тех районах, которые находятся вблизи линии соприкосновения, вероятнее всего, пока останется дистанционка.

БОЛЬШЕ 12 ТЫСЯЧ ПЕРВОКЛАШЕК

Всего в республике 588 общеобразовательных учреждений.

- В очном формате образовательный процесс начнется в 421 школе, 409 детских садах, 59 колледжах и ссузах, 55 организациях дополнительного образования,- сообщили «Комсомолке» в Министерстве образования региона.

Это почти двукратный прирост! В 2022 - 2023 учебном году очно работали только 256 школ, 223 детских сада, 29 ссузов и 24 организации дополнительного образования.

Внимание! У родителей есть возможность выбрать очное или заочное обучение. Если школа целиком в онлайн-формате, родители все равно могут выбрать офлайн. И наоборот: если школа полностью очная, а родители опасаются за жизнь ребенка - могут выбрать заочную форму.

Первого сентября обучение начнут около 12,5 тысячи первоклассников. При этом прием продолжается: записать ребенка, если не успели, все еще можно. Кстати, всех ребят с 1-го по 4-й класс, а также детей льготных категорий обеспечат и бесплатными горячими обедами. Это касается школ, работающих очно. А там, где по объективным причинам действует дистанционка, организуют выдачу продуктовых наборов. Так было и в прошлом году.

МАСШТАБНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

В большинстве образовательных учреждений проходят масштабные ремонтно-восстановительные работы. В этом году они ведутся в 147 школах, 122 детских садах, трех учреждениях среднего профессионального образования и двух вузах. Многие объекты уже сданы, остальные - в ближайшее время. Ведь 1 сентября не за горами.

- Всего сейчас строители приводят в порядок 91 школу и 56 детских садов, еще 56 школ и 66 детских садов преобразятся до конца года, - отметили в Министерстве образования.

В ведомстве подчеркивают, что особое внимание уделяется оснащению учебных заведений. Только по линии регионов-шефов школам в общей сложности передадут 885 компьютеров.

В преддверии нового учебного года глава региона Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посетили несколько школ республики, в том числе «Невскую» в Мариуполе. Они готовы принять детвору - директора учебных заведений с удовольствием рассказывали, насколько преобразились школы после ремонтов.

Денис Пушилин и Сергей Кириенко посетили несколько школ республики.

На совещании обсудили механизм перехода к очной либо дистанционной форме обучения по выбору родителей, обеспеченность учебниками, организацию охраны образовательных учреждений.

Сергей Кириенко сообщил, что Президент РФ Владимир Путин принял решение и выделил 1 млрд из резервного фонда на художественную литературу, она скоро начнет поступать в школьные библиотеки.

- Школа готова к учебному году, 1 сентября сядут за парты около четырехсот детей, - комментирует директор мариупольской средней школы «Невская» Виктория Бондарева. - Сейчас микрорайон расстраивается, люди заселяются, поэтому количество детей будет только расти. Надеемся, что к следующему году разрастемся до 1000 учеников, как и запланировано. От первого учебного года в нашей школе ожидаем многого. Коллектив педагогического состава полностью сформирован.

«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»

Причем делается то, что игнорировалось десятилетиями! Изменения видны невооруженным глазом. Это отмечают и дети, и родители, и учителя.

- У нас такого обновления не было с момента постройки, - говорит директор многопрофильного лицея № 5 города Донецка Виктория Коваль. - Работы затронули все системы жизнеобеспечения здания. Спасибо «Мосводостоку» города Москвы - ведь они не только делают ремонт, но и обеспечивают нас новыми партами, мебелью, оборудованием для пищеблока. Спортивный зал выглядит как игрушка. Когда говорят, что мечты сбываются, это про нашу ситуацию.

В ближайшее время лицей, как и другие учреждения, ожидает поставки новых учебников по истории для старших классов, в которых будут отображены и события специальной военной операции.

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В образовательном процессе есть и другие изменения.

- У нас в этом году новые федеральные программы, - рассказывает Ирина Опихайленко, учитель русского языка МБОУ «Иловайская средняя школа № 12 им. М. Толстых г. Харцызска». - Они намного лучше, потому что, если ученику придется перейти из школы в школу, он ничего не теряет, так как программа общая.

И это не все преобразования. Во всех школах введена должность советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

- Немаловажно, что введена такая должность, - говорит директор средней школы №2 города Кировское Ольга Цюпка. - Наш человек уже прошел обучение и с 1 сентября приступит к работе. Это важно, поэтому мы только за такие новшества.

В прошлом году регион-шеф Саха (Якутия) отремонтировал школу, сейчас идет благоустройство. Во всех классах новое оборудование.

- Если говорить в целом по району, ремонтируется восемь школ. Работы выполняют Курская и Смоленская области, - добавляет учитель истории МБОУ «Мангушская школа № 2» Анатолий Мацука. - Идет капитальный ремонт. Здание изменилось до неузнаваемости буквально за семь месяцев, все сделано очень классно! Я, как учитель истории, жду новые учебники по истории. Остальные все уже есть.

ВАЖНО

От Минобороны России - школа в Мариуполе

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России построили школу на 1100 учеников в городе Мариуполе. 1 сентября новое учебное заведение начнет работу.

В трехэтажном здании расположены классы, лаборатории физики, биологии, авиамоделирования, кабинеты труда и киберспорта. Все

оборудование по последнему слову техники. Проектировщики предусмотрели два больших спортзала, актовый зал на 550 зрителей и столовую на 530 мест. На улице есть стадион общей площадью 14 тысяч квадратных метров, отдельное поле для мини-футбола, спортплощадки и полоса препятствий.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Рюкзаки в подарок

Школы и гимназии республики получают наборы для первоклассников от «Движения Первых». Их продолжают развозить по городам республики, тысячи детей уже успели получить такой нужный подарок.

В него входят: рюкзак; дневник; набор тетрадей с обложками; пенал с наполнением; канцелярский набор; набор для творчества; блокнот-планнер; мешок для сменной обуви; сувениры и подарки от партнеров; графическая новелла «Герой СВО».

- Очень хорошие наборы! Это отличное подспорье, ребенку очень понравился красочный рюкзак и все, что оказалось в нем! - говорит мама первоклашки из Донецка Екатерина Тищенко.

Также ребятам из новых регионов окажут помощь представители Молодежного крыла Народного фронта. Они передадут 300 тысяч школьных тетрадей со строками Гимна России.