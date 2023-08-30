Женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Старомихайловки в ДНР

Пострадавшая 1963 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские войска ранили жительницу поселка Старомихайловка, расположенного под Донецком. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что пострадавшая 1963 года рождения.

- В результате обстрела пгт Старомихайловка ранена женщина 1963 года рождения, - проинформировал градоначальник.

Тем временем в Донецке при обстреле ВСУ была ранена девочка 2011 года рождения. Ребенок пострадал на улице Бирюзова в Кировском районе Донецка.

Напомним, что ранее семь мирных жителей Петровского района получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск. Шестеро пострадали при обстреле торгового центра «Галактика», еще одна мирная жительница ранена по улице Рубена Ибаррури.

- При обстреле Петровского района возле ТЦ «Галактика» на улице Добровольского ранены женщины 1962, 1968, 1976 годов рождения и мужчины 1960, 1963, 1971 годов рождения. По улице Рубена Ибаррури получила ранение женщина 1948 года рождения, - заявил Кулемзин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ ранили мирную жительницу в Александровке

Мирная жительница получила ранение в поселке Александровка 29 августа (подробнее)