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НовостиПолитика30 августа 2023 12:24

При обстреле ВСУ в Донецке ранена девочка 2011 года рождения

Ребенок получил ранение по улице Бирюзова в Кировском районе Донецка
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ ранили ребенка 2011 года рождения в Донецке (архивное фото)

ВСУ ранили ребенка 2011 года рождения в Донецке (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела со стороны ВСУ в Донеце ранен ребенок — девочка 2011 года рождения. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— В Кировском районе по улице Бирюзова во время обстрела ранена девочка 2011 года рождения, — заявил мэр.

Напомним, что ранее семь мирных жителей Петровского района получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск. Шестеро пострадали при обстреле торгового центра «Галактика», еще одна мирная жительница ранена по улице Рубена Ибаррури.

Ранее украинские боевики возобновили ракетные обстрелы Донецка. Под огнем оказались Куйбышевский и Киевский районы города. ВСУ также обстреляли столицу ДНР с применением кассетных боеприпасов — шесть снарядов с кассетной боевой частью разорвались в Кировском районе города.

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