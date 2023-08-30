При обстреле ТЦ «Галактика» в Петровском районе Донецка ранены шесть человек

В результате обстрела Петровского района Донецка пострадали семь человек (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела торгового центра «Галактика» в Петровском районе Донецка со стороны ВСУ ранения получили шесть мирных жителей. Пострадала также мирная жительница на улице Рубена Ибаррури. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— При обстреле Петровского района возле ТЦ «Галактика» на ул. Добровольского ранены женщины 1962, 1968, 1976 годов рождения и мужчины 1960, 1963, 1971 годов рождения. По улице Рубена Ибаррури получила ранение женщина 1948 года рождения, — заявил градоначальник.

Напомним, что вооруженные формирования Украины открыли огонь по району торгового центра «Галактика» в Петровском районе Донецка сегодня утром. Поврежден фасад и кровля здания, а также остекление в соседних домах.

Ранее ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка с применением РСЗО, выпустив одну ракету. Сведений о жертвах обстрела, к счастью, не поступало. Зафиксировано прямое попадание боеприпаса в недостроенный дом.

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