Снаряд ВСУ попал в торговый центр «Галактика» в Петровском районе Донецка

Снаряд ВСУ попал в ТЦ «Галактика» в Петровском районе Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. Снаряд украинских боевиков попал в крышу торгового центра «Галактика» в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- В Петровском районе прилеты в окрестностях «Галактики». По предварительным данным, при обстреле Петровского района произошло попадание в крышу ТЦ «Галактика», - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

По данным СЦКК ДНР, примерно с 09:10 до 09:50 вооруженные формирования Украины из района населенного пункта Кураховка по Петровскому району Донецка выпустили 21 снаряд из натовской артиллерии.

Кроме того, вооруженные формирования Украины обстреляли пригород Донецка 29 августа. В результате украинской агрессии ранение получила мирная жительница в поселке Александровка.

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