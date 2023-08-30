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НовостиПолитика30 августа 2023 5:42

За сутки ВСУ убили трех мирных жителей в Горловке

Украинские боевики выпустили по ДНР 276 боеприпасов за сутки
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 276 различных боеприпасов (архивное фото)

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 276 различных боеприпасов (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецкой Народной Республике 726 боеприпасов за сутки, в том числе из РСЗО, артиллерии и ударного БПЛА. Погибли три мирных жителя в Центрально-Городском районе Горловки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены пять домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Ясиноватой, и объект гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки. На донецком направлении противник совершил 52 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, на горловском — 19 обстрелов из артиллерии 152 мм, ударного БпЛА. На ясиноватском направлении зафиксировано5 обстрелов из артиллерии 155 мм, на светлодарском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, — заявили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что под огнем ВСУ за сутки оказались шесть населенных пунктов региона, в том числе Донецк, Горловка, Светлодарск и другие.

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