За сутки ВСУ убили трех мирных жителей в Горловке

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 276 различных боеприпасов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецкой Народной Республике 726 боеприпасов за сутки, в том числе из РСЗО, артиллерии и ударного БПЛА. Погибли три мирных жителя в Центрально-Городском районе Горловки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены пять домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Ясиноватой, и объект гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки. На донецком направлении противник совершил 52 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, на горловском — 19 обстрелов из артиллерии 152 мм, ударного БпЛА. На ясиноватском направлении зафиксировано5 обстрелов из артиллерии 155 мм, на светлодарском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, — заявили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что под огнем ВСУ за сутки оказались шесть населенных пунктов региона, в том числе Донецк, Горловка, Светлодарск и другие.

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