ВСУ ранили мирную жительницу в Александровке

В результате обстрела Александровки вечером 29 августа ранение получила одна мирная жительница (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли пригород Донецка 29 августа. В результате украинской агрессии ранение получила мирная жительница в поселке Александровка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела пгт Александровка по улице Школьной получила ранение женщина 1972 года рождения, — заявил градоначальник.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подчеркнули, что в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ 29 августа погибли три мирных жителя, один человек ранен.

За сутки ВСУ выпустили по региону 276 различных боеприпасов, в том числе ракеты из РСЗО и боеприпасы с кассетной боевой частью. Повреждены пять домов и один объект гражданской инфраструктуры. Военные эксперты СЦКК ДНР за сутки зафиксировали 77 обстрелов Республики со стороны ВСУ.

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