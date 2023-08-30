«Автодор» отремонтирует более десяти километров дорог в Старобешевском районе ДНР

«Автодор» продолжает ремонт автодорог Старобешевского района. Фото: Минтранс ДНР

Специалисты «Автодора» продолжают ремонт дорог в Старобешевском районе. Сейчас дорожники восстанавливают дорожное покрытие на участке «Новоекатериновка-Кумачово» общей протяженностью более десяти километров. Об этом сообщает министерство транспорта ДНР.

- Под контролем Минтранса ДНР продолжается восстановление аварийных участков автомобильной дороги местного значения «Новоекатериновка-Кумачово» общей протяженностью более 10 км, - отмечают в ведомстве.

В Минтрансе ДНР добавили, что на данный момент специалисты выполнили ямочный ремонт на общей площади свыше 6,5 тысячи квадратный метров, что составляет 20% от намеченных планов.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике регионы-шефы восстановили около 105 километров муниципальных дорог, что составляет 79,6% от намеченного плана на 2023 год. Также «Автодор» отремонтировал раньше срока участок дороги от Первомайского до Мариуполя. Для удобства жителей ближайших к дороге городов установили более 20 остановочных павильонов.

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