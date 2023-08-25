«Автодор» отремонтировал раньше срока участок дороги от Первомайского до Мариуполя в ДНР

В ДНР участок дороги от Первомайского до Мариуполя восстановили раньше срока. Фото: t.me/avtodorgk

Дорожники государственной компании «Автодор» отремонтировали раньше срока участок дороги от Первомайского до Мариуполя в Донецкой Народной Республике. Также для удобства жителей ближайших к дороге городов установили более 20 остановочных павильонов.

- Госкомпания «Автодор» раньше срока завершила ремонт 62 километровой трассы от Первомайского до Мариуполя. Нанесена разметка, установлено около тысячи дорожных знаков, более 3 км бортового камня и около 2 км барьерного ограждения, - отмечают в компании.

Там добавили, что данный участок входит в состав автомагистрали Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь. Она имеет экономическую и стратегическую значимость для ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты «Автодора» отремонтируют десятикилометровый участок дороги, который связывает поселок Старобешево с рядом населенных пунктов района. На данный момент на объекте задействовано 18 единиц спецтехники и порядка 30 работников.

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