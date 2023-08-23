В Буденовском районе Донецка дорожники ремонтируют автодороги

Работы проводятся по улице Баумана в Буденновском районе. Фото: ТГ/Кулемзин

Сотрудники «Дорожного ремонтно-строительного управления» ежедневно продолжают ремонтировать автодороги в столице Донецкой Народной Республики. Сейчас дорожники проводят работы по улице Баумана в Буденновском районе. Об этом сообщает глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Каждый день не покладая рук сотрудники «Дорожного ремонтно-строительного управления» ремонтируют дороги нашего города. Работы проводятся по улице Баумана в Буденновском районе, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, ранее в Петровском районе Донецка дорожники несмотря на постоянные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины выполняли работы по обеспечению проезжаемости.

Кроме того, специалисты из Москвы также помогают с ремонтом дорожного покрытия в Донецке. Восстанавливается дорожное полотно, обустраиваются пешеходные дорожки. Работы проводятся в срок, качественно, высококлассными специалистами.

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