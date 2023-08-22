В Донецке дорожники выполняют работы по обеспечению проезжаемости в Петровском раойне

В Донецке дорожники продолжают ремонт автодорог (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Донецкой Народной Республики «Дорожное ремонтно-строительное управление» несмотря на постоянные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины продолжают выполнять работы по обеспечению проезжаемости в Петровском районе. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- Несмотря на постоянные обстрелы и военную обстановку, сотрудники «Дорожного ремонтно-строительного управления» продолжают выполнять работы по обеспечению проезжаемости на дорогах города. Сегодня работы ведутся на площади Победы в Петровском районе, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике программа дорожных работ на 2023 год завершена на 85%. Дорожники уложили верхний слой асфальтобетона на 300 километров автомобильных дорог.

Кроме того, с начала 2023 года в Дебальцево отремонтировали более 55 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Данный план по ремонту дорог был перевыполнен почти на 20%.

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