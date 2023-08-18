В ДНР программа дорожных работ на 2023 год завершена на 85%

Программа дорожных работ этого года завершена в ДНР на 85%. Фото: t.me/avtodorgk

В Донецкой Народной Республике программа дорожных работ на 2023 год завершена на 85%. Дорожники уложили верхний слой асфальтобетона на 300 километров автомобильных дорог. Об этом сообщает Государственная компания «Автодор».

- Среди важнейших для региона объектов - 65 километров от Привольного до Ялты – там уже уложен финишный слой асфальтобетона. На маршруте к Азовскому побережью дорожники установили 17 км бортового камня, предстоит установить 10 остановочных павильонов, установить знаки и разметку, - отметили в компании.

Там добавили, что специалисты работают круглосуточно. На этих 65 километров задействовано 100 человек и 25 единиц техники. До конца 2023 года планируют восстановить 340 километров автомобильных дорог и шесть искусственных сооружений. Всего над восстановлением дорожного покрытия в ДНР на данный момент задействовано около двух тысяч человек и порядка 750 единиц техники.

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