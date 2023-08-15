В Донецке дорожники продолжают ремонт автодорог в трех районах

В Донецке продолжают ремонт дорог (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Донецкой Народной Республики «Дорожное ремонтно-строительное управление» несмотря на постоянные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины продолжают ремонт дорог в Буденновском, Кировском и Куйбышевском районах. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- «Дорожное ремонтно-строительное управление» выполняет работы по текущему ремонту автодорог по улице Баумана в Буденновском районе и по улице Олимпиева в Куйбышевском районе, - написал мэр города в телеграм-канале.

Алексей Кулемзин добавил, что на улице Петровского в Кировском районе по предписаниям ГАИ был произведен монтаж дорожных искусственных неровностей.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике планируют отремонтировать две тысячи километров дорог до 2027 года. Восстанавливаться и ремонтироваться будут также улицы городов и дороги внутри городских кварталов.

Кроме того, порядка 145 километров автомобильной дороги, связывающей столицы ДНР и ЛНР, планируется отремонтировать в текущем и следующем году.

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