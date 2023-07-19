Столицы ДНР и ЛНР уже в этом году свяжет обновленная трасса

Ремонт дорог идет днем и ночью. Фото: Минтранс ДНР

Порядка 145 км автомобильной дороги, связывающей столицы ДНР и ЛНР, планируется отремонтировать в текущем и следующем года. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Расскажу о трассе Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк. Здесь запланировали капремонт порядка 145 км дорожного полотна. Из них в этом году отремонтируем в ДНР и ЛНР порядка 80%. На следующий год останется еще 26,3 км на территории ЛНР. После завершения всех работ обеспечим свободный проезд между пунктом пропуска «Танюшевка» и Луганском, а также проезд в сторону Донецка, - написал в своем телеграмм-канале Хуснуллин.

Он уточнил, что в этом году приведут в порядок 65,4 км в ДНР, а также два участка протяженностью 25,3 и 27,7 км в ЛНР. Сейчас участок в ДНР от Донецка до города Снежное готов на 40%. Готовность трассы в ЛНР составляет около 70%. Над восстановлением трассы трудится порядка 700 человек и привлечено 235 единиц техники.

- Дорога из Донецка в Снежное буквально на глазах превращается в отличную скоростную трассу. Асфальт кладут в три слоя, расчищают обочины от деревьев и кустарников, - поделился впечатлениями дончанин Андрей Жуков, который по делам ездит в этом направлении.

Дорога ведет к КПП «Мариновка-Куйбышево» на границе с Ростовской областью, а также на север – на Красный Луч, Лутугино и Луганск. Раньше водители только чертыхались на ямах и ухабах, а теперь предпочитают ездить до столицы ЛНР именно по этой трассе.

Министр транспорта ДНР Владимир Тужилин лично проверил, как идет реконструкция стратегически важной автодороги.

- В работе у дорожников порядка 65 километров. Важно уложиться в сроки. Дорога играет значительную роль в системе распределения транспортных потоков, - сообщил министр.

Идут работы и на другой трассе между Донецком и Луганском, которая проходит через Дебальцево. В перспективе она будет передана в федеральную собственность и станет носить нумерацию Р-150 Белгород-Старобельск-Луганск-Дебальцево-Донецк.

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