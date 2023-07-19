Инвестор создаст на территории ДНР современное производство трамваев, троллейбусов и электробусов

В ДНР благодаря инвестициям обновят парк троллейбусов и трамваев. Фото: Минтранс ДНР

Инвестор создаст на территории ДНР современное производство трамваев, троллейбусов, электробусов и комплектующих к ним. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Первые две компании из ДНР и ЛНР получили свидетельства о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны в новых регионах, - написал в своем телеграм-канале Марат Хуснуллин.

Он отметил, что Фондом развития территорий одобрена декларация инвестора, который создаст на территории ДНР современное производство электротранспорта: трамваев, троллейбусов, электробусов и комплектующих к ним. А предприятие из ЛНР реализует инвестиционный проект по модернизации и техническому переоснащению торговых помещений.

Также от потенциальных инвесторов поданы еще четыре заявления и инвестиционные декларации. Это крупные инвестпроекты по восстановлению производственных мощностей металлургических комплексов на территории ДНР и ЛНР, создание современного предприятия по производству и розливу питьевой воды в Донецкой Народной Республике и модернизация действующего производства шаровых кранов в Луганской Народной Республике.

- Благодаря льготам и преференциям для предприятий мы создаем условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса, что в конечном итоге позволит повысить качество жизни граждан в новых регионах, - подчеркнул вице-премьер РФ.

ППК «Фонд развития территорий» определена управляющей компанией СЭЗ. Для приема и рассмотрения заявок создан специальный инвестиционный портал.

- На сайте представлена информация об условиях деятельности на территории СЭЗ, нормативные документы, инвестиционная карта. Кроме того, на портале предусмотрена возможность подачи в электронном виде инвестиционной декларации для получения статуса участника свободной экономической зоны, - рассказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Напомним, свободная экономическая зона на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей создана по поручению Президента РФ Владимира Путина. Режим СЭЗ начал действовать с 1 июля 2023 года и рассчитан до 2050 года.

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