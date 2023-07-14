На модернизацию промышленности ДНР за три года направят полтора миллиарда рублей

В ДНР ожидают большой приток инвестиций в сфере промышленности. Фото: ЮГМК

Правительство ДНР приняло Государственную программу развития промышленности Республики на 2024–2026 годы. Об этом сегодня сообщил председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- На внеочередном заседании Правительства принята Государственная программа развития промышленности Донецкой Народной Республики на 2024–2026 годы. Уже в следующем году инвестиции составят более 250 миллионов рублей. А всего за три года объем инвестиций достигнет полутора миллиардов, — написал в своем телеграм-канале Солнцев.

Он добавил, что Донбасс был рожден как промышленный регион. И люди, которые здесь жили, создали своим трудом огромный задел. Но в настоящий момент износ основных фондов предприятий превышает 70%. Технологическое оснащение зачастую морально и физически устарело. И это приводит к росту издержек производства, нерациональному использованию ресурсов. Ситуацию ухудшают последствия непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.

- Мы должны переломить ситуацию. Для этого будут направлены адресные инвестиции на реконструкцию и развитие обрабатывающих производств. И главное. Закупка оборудования, модернизация производства - это сохранение рабочих мест и создание новых. Даже сейчас, в условиях боевых действий, треть всего трудоспособного населения занята в промышленности. Важно этот показатель сохранить и приумножить, — подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что новые регионы РФ получат более 2,9 млрд рублей на докапитализацию фондов развития промышленности.

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