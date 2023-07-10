Дело спорится: В ДНР восстанавливают старые дороги и строят новые

Министр транспорта ДНР Владимир Тужилин лично проверил, как идет реконструкция теперь уже стратегически важной автодороги. Фото: Минтранс ДНР

Состояние автодорог и мостов давно вызывали нарекание жителей. Проблемным было покрытие на дорогах, которые ведут к пунктам пропуска в Ростовскую область и к Азовскому морю. Сейчас эти проблемы решаются с помощью всей России.

К МОРЮ - С КОМФОРТОМ

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин обрадовал тех жителей ДНР, которые предпочитают летом отдыхать на Азовском море. Уже в августе новая трасса, которая заменит старые узкие дороги, будет полностью готова.

Рабочие активно трудятся на 120 км автодороги от Амвросиевки до Мариуполя. Как сообщили в минтрансе ДНР, половина дороги фактически отремонтирована, идет процесс приемки конкретных участков.

Еще два отрезка по 30 километров готовы примерно наполовину. Строителям нужно уложить верхний слой асфальта и установить бортовой камень, барьерное ограждение и дорожные знаки, нанести разметку. В Мариуполе идет ремонт моста через реку Кальчик по улице Карпинского.

Также завершается ремонт моста через реку Средний Еланчик. Сам мост был аварийным еще до начала агрессии Украины против Донбасса. Местные дорожники его латали, но по-настоящему его восстановили именно сейчас, впервые за много лет. Готовность объекта - 70%, закончить планируют к 1 августа. Кроме того, ведутся работы на мосту через Грузской Еланчик. Пешеходная часть моста уже сдана, заканчивается ремонт автомобильного переезда.

- Бригады трудятся круглосуточно, и уже в августе жители восточных районов ДНР смогут добраться по отремонтированной автотрассе до Азовского побережья, - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. - Обеспечим и комфортную транспортную доступность от Мелитополя до пункта пропуска «Джанкой», где идет расширение до четырех полос, чтобы избежать пробок на подъезде в Крым.

РЕМОНТИРУЮТ ДОРОГУ НА ЛУГАНСК ЧЕРЕЗ ТОРЕЗ

Путь от Донецка на Луганск через Макеевку и Торез до того, как ВСУ начали свои обстрелы в 2014 году, считался второстепенным. Особого внимания этой дороге не уделялось, и ею пользовались лишь местные жители, маневрируя на своих авто с минимальной скоростью среди ям и горбов на асфальте.

Сейчас дорога стала основной для связи с ЛНР, и там идет капремонт с привлечением больших сил и средств. Работы находятся на особом контроле у правительства ДНР.

Министр транспорта ДНР Владимир Тужилин лично проверил, как идет реконструкция теперь уже стратегически важной автодороги.

- Работы по ремонту дороги Н21 сейчас ведутся на выезде из Зугрэса в сторону Харцызска. Дорога важная, так как выходит к границе с Луганской Народной Республикой и играет значительную роль в системе распределения транспортных потоков. В работе у дорожников порядка 65 километров. Важно уложиться в сроки, - сообщил Владимир Тужилин.

По состоянию на 1 июля отремонтировано около 370 км дорог, что составляет 60%. Всего запланирован ремонт почти 370 км дорог. Особое внимание - к дороге на Мариуполь, Н20. 78 километров трассы будет сдано в ближайшее время.

ТРАССЫ К ПУНКТАМ ПРОПУСКА И НОВЫЕ МОСТЫ

В ходе рабочего объезда по объектам дорожного строительства Владимир Тужилин особое внимание уделил качеству и темпам восстановительных работ автодорог, которые связывают ДНР и Ростовскую область.

На дороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка, ведущей к пункту пропуска «Успенка», продолжается снятие верхнего слоя асфальта (фрезерование), расширение проезжей части. Там, где фрезерование закончено, укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия.

- Наша основная задача - привести республиканские дороги к российским стандартам, - сообщил министр транспорта ДНР.

В целом шесть мостов и путепроводов планируют восстановить и построить у нас в 2023 году.

Три моста и два путепровода восстанавливают по улицам Карпинского, Мамина-Сибиряка, Новосибирской, Макара Мазая, Шевченко в Мариуполе. Все ремонты планируется завершить до конца года.

ОФИЦИАЛЬНО

Завершение капитального ремонта двух автомобильных дорог: С051733 Степановка - Новопетровское и 21 ОП МЗ 21Н-005 (О0505) Амвросиевка - Белояровка - Камышеваха - /21К-08/ планировалось к 1 июля.

Как сообщили «Комсомолке» в государственном предприятии «Автодор», участок Степановка - Тараны протяженностью 5,6 км покрыт асфальтом на треть. Будет установлено более 80 дорожных знаков и около 300 м барьерного ограждения.

На участке Амвросиевка - Кутейниково протяженностью 7,1 км дорожники приступили к укладке асфальта. После нанесут разметку и установят 4 остановочных павильона.

Задействовано около 50 человек и столько же единиц техники. Обе дороги планируется отремонтировать в третьем квартале этого года.