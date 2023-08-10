Специалисты из Москвы продолжают восстанавливать дорожное покрытия в Донецке

Предприятия городского комплекса Москвы продолжают ремонт и восстановление дорожного покрытия в Донецке. Фото: ТГ/Кулемзин

Специалисты из регион-шефа продолжают ремонт и восстановление дорожное покрытия в Донецке. Ход проведения работ проверил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Проверил ход работ по проспекту Мира. Их общая площадь составляет порядка 34 тысяч квадратных метров. Восстанавливается дорожное полотно, обустраиваются пешеходные дорожки. Работы проводятся в срок, качественно, высококлассными специалистами, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин поблагодарил специалистов из Москвы за помощь в это не простое время.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике отремонтировали более 75% внутригородских дорог, запланированных на 2023 год. Регион-шефы городов Донецка, Ясиноватой. Волновахи и Старобешевского района показывают высокие темпы ремонта дорожного покрытия. Это порядка 40-60% выполненных работ на этот год.

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