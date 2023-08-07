В Горловке отфрезеровано более 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия

По проспекту Ленина в Горловке продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна. Фото: Минтранс ДНР

В Горловке продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна. По проспекту Ленина на сегодняшний день отфрезеровано более 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Об этом сообщает Министерство транспорта Донецкой Народной Республики.

- На сегодняшний день на объекте отфрезеровано более 52,8 тысячи квадратных метров дорожного покрытия при плане 94 тысяч квадратных метров. Нижним слоем уложено 13,8 тыс. кв. м. асфальтобетона, - отмечают в ведомстве.

В Минтрансе ДНР добавили, что дорожники выполнили на объекте демонтаж бордюрного камня на участке протяженностью 8,9 километров и установили 254 метров бордюров. Всего по проспекту Ленина планируется уложить новый асфальт на участке общей протяженностью 6,1 километров.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике планируют отремонтировать две тысячи километров дорог до 2027 года. Также восстанавливаться и ремонтироваться будут также улицы городов и дороги внутри городских кварталов.

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