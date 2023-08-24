«Автодор» отремонтирует участок дороги Новоекатериновка-Кумачово в ДНР

На участке протяженностью 10 километров проведут ямочный ремонт в ДНР (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты «Автодора» отремонтируют десятикилометровый участок дороги, который связывает поселок Старобешево с рядом населенных пунктов района. На дороге, по которой курсирует школьный автобус, проведут ямочный ремонт. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

— В текущем году дорожниками подведомственного Минтрансу «Автодора» планируется выполнить ямочный ремонт участка дороги протяженностью более 10 км. На данный момент на объекте задействовано 18 единиц спецтехники и порядка 30 работников предприятия — местных специалистов из разных городов Республики, — заявили в ведомстве.

Напомним, что регионы-шефы и республиканские ведомства продолжают ремонтировать дороги в ДНР. К середине августа в регионе восстановили 75% городских дорог от намеченного плана. Высокие темпы ремонта отмечают в Донецке, Ясиноватой, Волновахском и Старобешевском районах.

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