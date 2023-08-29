В ДНР регионы-шефы восстановили около 80% муниципальных дорог от намеченного плана на 2023 год

В ДНР восстановили около 80% муниципальных дорог от намеченного плана на 2023 год. Фото: Минтранс ДНР

В Донецкой Народной Республике регионы-шефы восстановили около 105 километров муниципальных дорог, что составляет 79,6% от намеченного плана на 2023 год. На данный момент практически полностью выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети в городах Дебальцево, Торез, Енакиево и Снежное. Об этом сообщает Министерство транспорта ДНР.

- Огромную поддержку оказывают регионы, взявшие шефство над городами Донецк (г. Москва), Кировское (Республика Саха), Макеевка (Ханты-Мансийский Автономный округ и Свердловская область), большой Харцызск (Нижнегородская область). Процент выполненных мероприятий по площади покрытия в данных населенных пунктах составляет от 77% до 98% от плана, - отмечают в ведомстве.

В Минтрансе добавили, что ремонтные работы внутригородских дорог продолжаются в Докучаевске. Сейчас Владимирская область выполнила 62% работ. В Ясиноватой, Волновахском и Старобешевском районах регионы-шефы успели выполнить порядка 50% от намеченного плана на 2023 год.

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