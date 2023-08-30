В Зугрэсе планируют завершить ремонт всех дорог в 2024 году

В Зугрэсе планируют довести показатель капремонта всех городских дорог до максимума в 2024 году (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зугрэсе планируют завершить ремонт всех городских трасс и перейти к восстановлению внутридомовых дорог в 2024 году. В этом мероприятии властям города будет помогать Нижегородская область. Об этом ДАН сообщил глава города Роман Гладких.

- На следующий год мы заканчиваем ремонт всех городских дорог и переходим на восстановление внутриквартальных и внутридомовых дорог, - рассказал мэр города.

Отметим, что специалисты из Нижегородской области отремонтировали в Зугрэсе почти 70% городских дорог. Все запланированные работы на 2023 год по восстановлению дорожной инфраструктуры в городе завершились.

Кроме того, Нижегородская область отремонтирует гребную базу на водохранилище в Зугрэсе. Администрация города показала регион-шефу план по восстановлению объекта, который был составлен еще до начала специальной военной операции. Они были впечатлены, узнав, что здесь проводили чемпионат СССР по гребле.

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