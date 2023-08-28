В Зугрэсе обновили почти 70% городских дорог

Восстановление дорожной инфраструктуры ДНР продолжается (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из Нижегородской области отремонтировали в Зугрэсе почти 70% городских дорог. Все запланированные работы на 2023 год по восстановлению дорожной инфраструктуры в городе завершились. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал мэр города Роман Гладких.

— На этот год у нас завершены запланированные работы по ремонту дорогу. Нижегородские специалисты отремонтировали нам семь улиц. У нас почти 70% городских дорог приведены в порядок, там полностью заменено асфальтовое покрытие, — отметил Гладких.

Напомним, что всего в Донецкой Народной Республике к середине августа отремонтировали 75% городских дорог от намеченного плана. Специалистами от Хабаровского и Камчатского, Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ленинградской, Нижнегородской и Свердловской областей, Республики Саха в их подшефных городах выполнено от 80% до 119% запланированных мероприятий по ремонту улично-дорожной сети.

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