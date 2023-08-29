Нижегородская область отремонтирует гребную базу на водохранилище в Зугрэсе

В Зугрэсе намерены капитально отремонтировать гребную базу на местном водохранилище (архивное фото) Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Специалисты из Нижегородской области планируют отремонтировать гребную базу на водохранилище в Зугрэсе. Об этом ДАН сообщил глава города Роман Гладких.

- У нас есть гребная база на нашем водохранилище, где наши дети учатся плавать на байдарках и каноэ. На этой базе ремонта не было еще с советских времен и сейчас она уже устарела, - отметил мэр города.

Роман Гладких добавил, что администрация города показала Нижегородской области план по восстановлению объекта, который был составлен еще до начала специальной военной операции. Они были впечатлены, узнав, что здесь проводили чемпионат СССР по гребле. Теперь регион-шеф включил этот объект в план восстановления и скорее всего в Зугрэсе появиться новая гребная база.

Напомним, что специалисты из Нижегородской области отремонтировали в Зугрэсе почти 70% городских дорог. Все запланированные работы на 2023 год по восстановлению дорожной инфраструктуры в городе завершились.

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