Денис Пушилин рассказал, что ситуация на флангах Артемовска стабилизировалась

Пушилин сообщил, что ситуация в Артемовске стабилизируется, фланги удерживаются. Фото: АГ ДНР

Российские войска удерживают фланги в районе населенного пункта Артемовск, ситуация на данном направлении стабилизируется. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

- В Артемовске ситуация стабилизируется. Сейчас там удерживаются фланги, - отметил врио Главы ДНР.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска подтягивают резервы в районы Старомайорского и Урожайного. По его словам, противник проводит ротацию на Южно-Донецком направлении.

Кроме того, от обстрелов со стороны украинских боевиков в ДНР с прошлого года повреждено около двух тысяч многоквартирных домов, а также порядка пяти тысяч частных домов. Также в Республике разрабатывают меры по минимизации ущерба от обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины кассетными боеприпасами.

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