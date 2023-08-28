Денис Пушилин завил, что в ДНР разрабатывают меры по минимизации ущерба от обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами

В ДНР разрабатывают меры по минимизации ущерба от обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецкой Народной Республике разрабатывают меры по минимизации ущерба от обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины кассетными боеприпасами. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

- Мы в самое ближайшее время сможем найти возможности для того, чтобы как можно меньше страдало гражданского населения от такого рода запрещенных видов боеприпасов, которое без всяких сожалений, без каких-то моральных составляющих противник использует по нам при поддержке США, - отметил врио Главы ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков в Донецкой Народной Республике с прошлого года повреждено около двух тысяч многоквартирных домов, а также порядка пяти тысяч частных домов.

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