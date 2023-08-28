Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских войск на Авдеевском направлении

ВС РФ улучшили позиции на Авдеевском направлении Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Россия-24» заявил, что вооруженные силы Российской Федерации улучшили позиции на Авдеевском направлении. По его словам, в направлении населенного пункта Красногоровка российские подразделения имели определенный успех.

- Что касается авдеевского направления, здесь наши подразделения имели успехи за последние несколько суток и расширили «серую зону» в направлении Невельского и Первомайского, а также улучшили наши позиции в направлении Красногоровки,- отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что вооруженные формирования Украины на Авдеевском направлении несут серьезные потери в личном составе.

Напомним, что Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы огнеметного подразделения Воздушно-десантных войск на Артемовском направлении. Подразделения ВДВ каждый день сдерживают натиск украинских боевиков южнее Артемовска, в районе Клещеевки.

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