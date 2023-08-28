Кадры боевой работы огнеметных отделений ВДВ: Десантники-огнеметчики сдерживают натиск ВСУ под Артемовском

Огнеметные отделения десантников из Уссурийска работают под прикрытием пулеметчиков. Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы огнеметного подразделения Воздушно-десантных войск на Артемовском направлении. Подразделения ВДВ каждый день сдерживают натиск украинских боевиков южнее Артемовска, в районе Клещеевки.

СТОЯТ ДЕСАНТНИКИ ИЗ УССУРИЙСКА

- Противник не прекращает попыток взять населенный пункт, но сталкивается с огнеметными отделениями десантников из Уссурийска. Десантники-огнеметчики под прикрытием пулеметного расчета точным огнем из малых реактивных огнеметов (МРО) с термобарическими зарядами и стрелкового оружия поражают личный состав и технику ВСУ, пытающихся укрыться в лесопосадке и заброшенном частном доме. Точными выстрелами малых реактивных огнеметов противник был уничтожен, а техника выведена из строя, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

«У НАС РЕБЯТА НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ»

- Задачи часто приходят, все зависит от разведки, от противника. Как пытаются заходить, наступать на наши позиции, так (а находимся мы рядом) сразу же выезжаем… У нас ребята не лыком шиты, дают отпором; мы подъезжаем, помогаем, - рассказывает командир огнеметного отделения (позывной «Бродяга»).

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